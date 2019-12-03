Рада дозволила помічникам народних депутатів працювати за сумісництвом

Рада дозволила помічникам народних депутатів працювати за сумісництвом

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питання сумісництва працівників патронатної служби Верховної Ради України".

Його ухвалення за основу та в цілому з техніко-юридичними поправками підтримав 321 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цей закон розроблено з метою забезпечення права помічників-консультантів народних депутатів, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради, його першого заступника та заступника, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді на роботу за сумісництвом відповідно до норм законодавства, що визначає їх правовий статус.

Документ вносить зміни до статей 25 та 36 закону "Про запобігання корупції" з метою виключення помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради, його першого заступника та заступника, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у парламенті з переліку осіб, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства в частині заборони сумісництва, а також вимоги щодо передачі іншим особам належних їм підприємств та корпоративних прав.

Згідно з законом, також вносяться зміни до примітки статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вони виключають помічників-консультантів народних депутатів, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради, його першого заступника та заступника, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді з-поміж суб’єктів правопорушень за цією статтею.

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Як пояснила голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська, в результаті ухвалення цього закону врегульовується право помічників народних депутатів на сумісництво, що прямо передбачено законом "Про статус народного депутата".

"Мета цього закону проста - зупинити той відтік кадрів із патронатної служби в частині помічників народних депутатів, який маємо зараз", - підкреслила вона.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в газеті "Голос України".

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