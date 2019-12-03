Кабмін оголосив повторний конкурс на голову Держслужби з етнополітики

Кабінет Міністрів України оголосив з 2 грудня повторний конкурс на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

Рішення про це оприлюднив 3 грудня Урядовий портал.

“Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України “Про державну службу” оголосити з 2 грудня 2019 р. повторний конкурс на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком”, - ідеться в розпорядженні від 27 листопада 2019 р. № 1171-р.

Як повідомлялося, оголошений у вересні конкурс на посаду голови Держслужби етнополітики закінчився безрезультатно. Його "обнулили", виставивши Андрію Юрашу, який з 2014 року очолював Департамент у справах релігій і національностей Міністерства культури, 0,5 бала "за досягнення результатів". До наступного етапу розгляду Кабміном не були допущені ні Юраш, ні його єдиний на той момент конкурент Юрій Решетніков.

Держслужба етнополітики була відновлена Кабміном у червні 2019 року.