Кабмін наймає на роботу: відкрили п'ять нових топ-вакансій

Кабмін наймає на роботу: відкрили п'ять нових топ-вакансій

Укрінформ
Відкритий конкурс на п’ять топ-посад в новому уряді триває.

Про це написав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, хочу нагадати, що конкурс на топ-посади держслужби триває. Для тих, хто хоче попрацювати на країну, наразі доступні 5 вакансій", - зазначив глава уряду.

Зокрема, за його словами, претенденти можуть подати заявки на вакансії:

  • голови Державного агентства з питань кіно;
  • голови Українського інституту національної пам’яті;
  • голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті;
  • державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту;
  • голови Державної аудиторської служби.

Дедлайн подання заявок - 1 листопада.

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Загалом, як зазначив Гончарук, уряд оголосив 20 вакансій на керівні посади. На 15 із них на конкурс подалися понад 200 кандидатур.

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