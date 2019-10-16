Кабмін наймає на роботу: відкрили п'ять нових топ-вакансій
Укрінформ
Відкритий конкурс на п’ять топ-посад в новому уряді триває.
Про це написав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.
"Друзі, хочу нагадати, що конкурс на топ-посади держслужби триває. Для тих, хто хоче попрацювати на країну, наразі доступні 5 вакансій", - зазначив глава уряду.
Зокрема, за його словами, претенденти можуть подати заявки на вакансії:
- голови Державного агентства з питань кіно;
- голови Українського інституту національної пам’яті;
- голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті;
- державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту;
- голови Державної аудиторської служби.
Дедлайн подання заявок - 1 листопада.
Загалом, як зазначив Гончарук, уряд оголосив 20 вакансій на керівні посади. На 15 із них на конкурс подалися понад 200 кандидатур.