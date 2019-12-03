У Росії перекинувся автобус з українцями, вісім постраждалих

У Воронезькій області Росії через складні погодні умови перекинувся автобус з українцями, вісім пасажирів травмовані, один постраждалий у важкому стані.

Про це Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"За інформацією консула України в Російській Федерації, 3 грудня через складні погодні умови у ДТП потрапив рейсовий автобус з українськими реєстраційними номерами, що прямував за маршрутом м.Запоріжжя – м.Ростов-на-Дону.

За повідомленням консула, внаслідок інциденту 8 громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, один із них — у важкому стані", - зазначив Кирилич.

Він поінформував, що постраждалих госпіталізовано до Богучарської центральної районної клінічної лікарні Воронезької області.

Кирилич запевнив, що консул підтримує оперативний зв‘язок з управлінням МНС РФ у Воронезькій області та лікувальним закладом, а справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби й Посольства України в РФ.

Як раніше повідомили російські ЗМІ, сьогодні о 12.30 годині на 763 км автодороги М4-"Дон" в Богучарському районі 59-річний водій міжміського автобуса "Ман", рухаючись в сторону півдня, не впорався з керуванням свого транспортного засобу і допустив його перекидання.