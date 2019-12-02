“Орден Святого Пантелеймона”: в Україні стартував конкурс для медиків

Розпочався конкурсний відбір кандидатів на нагородження відзнаками "Орден Святого Пантелеймона" та "Медаль Святого Пантелеймона" у 2020 році.

Про це Укрінформу повідомили організатори церемонії.

“Щоб отримати відзнаку, потрібно, по-перше, бути професіоналом своєї справи, а по-друге - порядною людиною, мати моральний авторитет у суспільстві та колективі, займатися благодійністю тощо. Цього року, аби не пропустити достойних претендентів, ми дали змогу медикам подати власну кандидатуру на конкурс, чого не було раніше”, - сказав голова Поважної ради Василь Князевич.

Уже затверджено склад Національної експертної комісії, яка починає обирати номінантів з-поміж медиків з усіх областей України.

Поважна рада за участю представників регіональних рад обиратиме переможців у 7 номінаціях: «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров’я», «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я», «Взірець служіння суспільству», «Медаль Святого Пантелеймона» (для молоді) та «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України» (для іноземців).

Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України.

Згідно з Положенням про нагороду, будь-хто може подати кандидатуру на розгляд регіональної ради свого регіону.

Церемонія нагородження щороку проходить 9 серпня, у день святого великомученика і цілителя Пантелеймона.