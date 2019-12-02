Українському культурному фонду зменшили фінансування на кінопроєкти

У рамках Українського культурного фонду на 2020 рік зменшується фінансування кінопроєктів з 400 млн грн до 150 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту України (МКМС) у Facebook.

"МКМС стратегічно планує всі гроші, направлені на фінансування кінопроєктів, сконцентрувати в Держкіно (наразі фінансування кінопроєктів закладено в: УКФ, Мінкульті та МІП). Тому зменшується фінансування кінопроєктів в рамках УКФ на 2020 рік з 400 млн до 150 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Українському культурному фонді на 2020 рік збільшили удвічі фінансування на проєкти, не пов'язані з кіно.

Загалом бюджет УКФ на 2020 рік становить 700 млн грн.