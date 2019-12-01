Перший в світі літак Ан-148 пустять з молотка

Перший у світі льотний екземпляр літака Ан-148 буде проданий з аукціону 26 грудня 2019 року.

Про це повідомляє avianews з посиланням на систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ).

В описі лота зазначено, що повітряне судно має серійний номер 01-01, реєстрацію UR-NTA, не експлуатується з 2013 року і має пошкодження лакофарбового покриття по всьому периметру. Також помилково зазначено, що літак випущений у 2005, а не у 2004 році.

"Стартова ціна аукціону становить 177,1 млн грн ($7,4 млн), гарантійний внесок 8,9 млн грн, крок аукціону — 1,8 млн грн. Торги відбудуться 26 грудня 2019 року. В цей же день буде припинено приймання заявок від учасників... В ДП «Антонов» в коментарі avianews.com зазначили, що борт UR-NTA не є власністю підприємства, а належить лізинговій компанії «Антонов Фінанс»", - йдеться в повідомленні.

Перший літак Ан-148 пустять з молотка // Фото: setam.net.ua

За даними системи «СЕТАМ», наразі бажання поборотися за лот висловили шість учасників, проте інформація про них не розкривається.

Виставлений на продаж Ан-148 UR-NTA був доопрацьований до серійної версії та з 2009 по 2012 рік виконував польоти для авіакомпанії «Аеросвіт». З 2012 по 2013 роки авіалайнер здійснював польоти для МАУ.

Всього в Києві були випущені два прототипу Ан-148 UR-NTA, UR-NTB і чотири серійний літаки Ан-148. Один з прототипів був перероблений в подовжену версію Ан-158, один з серійних літаків зараз здійснює перевезення в структурі флоту державного авіаційного підприємства «Україна», яке займається перевезеннями вищих посадових осіб країни.