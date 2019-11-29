У Бельгії під час зльоту в українського літака "Руслан" відмовив двигун

В українського літака Ан-124 "Руслан" у Бельгії відмовив двигун.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Антонов".

"26 листопада 2019 року в місті Остенд, Бельгія, на літаку Ан-124-100-150 (UR-82072) авіакомпанії “Авіалінії Антонова” під час розбігу злітною смугою на швидкості 200 км/год відбувся помпаж другого двигуна. Зліт було припинено. Літак зупинився в межах злітної смуги та зарулив на місце стоянки", - зазначається у повідомленні.

У ДП “Антонов” офіційно повідомили, що під час огляду літака і двигуна технічними спеціалістами видимих ушкоджень, руйнувань виявлено не було. Для виконання зобов’язань перед замовником "Авіалінії Антонова" надали інший “Руслан”.

Літаки Ан-124 використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів. Ан-124 має систему присідання опор шасі, що дозволяє легко здійснювати завантаження.