Сенцов став почесним громадянином Парижа

Колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов одержав документи про почесне громадянство Парижа.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Європарламенту в Twitter.

"Всі українські в'язні не звільнені. Я продовжуватиму боротьбу за їхнє звільнення, і я сподіваюся, що ви підтримаєте мене в цій боротьбі", - сказав Сенцов під час нагородження.

Oleg Sentsov à Paris: un an après la venue de son avocat et de sa cousine, il reçoit la citoyenneté d’honneur de la Ville. “Tous les prisonniers ukrainiens n’ont pas été libérés, je continuerai à me battre pour leur libération et j’espère que vous me soutiendrez dans ce combat”. pic.twitter.com/JH2YtQIUX2 — Parlement européen (@PE_FRANCE) November 30, 2019

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Як повідомляє "Новая газета", перед церемонією відбулась зустріч мера Парижа Анн Ідальго з Сенцовим "за зачиненими дверима".

"У мерії Парижа пройшла церемонія на честь Олега Сенцова, на якій український режисер отримав від мера міста, Анн Ідальго, документи про присвоєння звання Почесного громадянина... Режисерові вручили сертифікат про «почесне громадянство»", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: ще 24 вересня 2018 року міська рада Парижа проголосувала за присвоєння українському режисерові Олегу Сенцову звання почесного громадянина французької столиці.