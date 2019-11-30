Вистава «Червоний Голод» змусила німців відчути біль українців

Показана в Берліні в останні дні листопада театральна вистава «Червоний Голод» про Голодомор в Україні стала одкровенням для багатьох глядачів.

Дехто з понад 200 гостей під час перегляду не міг стримати сліз, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Розповідь про трагічні події 1932-1933 років за допомогою ораторського мистецтва, музики та сценічних образів базується на спогадах, свідченнях та документах, зібраних у книзі «Червоний Голод» лауреатки Пулітцерівської премії Енн Аппельбаум. Адаптували сценарій польські автори Ізабела Хруслінська та Пьотр Тима, переклад німецькою зробив Кнут Гоффманн.

Посол України у ФРН Андрій Мельник перед переглядом вистави закликав депутатів німецького парламенту зробити мужній крок та визнати Голодомор геноцидом українського народу. За його словами, без усвідомлення його історичного значення навряд чи німецьке суспільство зможе по-справжньому зрозуміти причини нинішньої російської агресії на сході України та в анексованому Криму.

У бесіді з кореспондентом Укрінформу Мельник визнав, що його останні контакти з керівництвом Петиційного комітету Бундестагу, який розглядає петицію про визнання Голодомору геноцидом, свідчить про те, що наразі немає повного розуміння щодо того, яким може бути остаточне рішення парламенту. Серйозною перешкодою є офіційна позиція МЗС ФРН щодо неможливості визнання Голодомору геноцидом з точки зору міжнародного права. А також позиція Соціал-демократичної партії Німеччини, яка входить в правлячу коаліцію.

«На жаль, існує реальна загроза того, що Петиційний комітет може прийняти - на основі рекомендації МЗС - рішення про формальне відхилення петиції або її переадресування до фракцій. Звичайно, це стало б фатальним сигналом для українського суспільства і завдало б непоправної шкоди нашим двостороннім відносинам», - заявив посол.

За його словами, щоб цього не сталося, українська сторона наразі веде активний пошук альтернатив для ухвалення «соломонового рішення». Важливим кроком на цьому шляху має стати візит членів Петиційного комітету в першій половині 2020 року до України, де парламентарії на власні очі змогли би переконатися у надзвичайній важливості та чутливості питання Голодомору для українського суспільства. Дати візиту визначаються.

Посольство, запевнив його керівник, має намір і надалі невтомно продовжувати боротьбу задля переконання німецьких друзів у необхідності визнання Голодомору не лише для вшанування мільйонів безневинних жертв. Це має стати також пересторогою задля запобігання подібним злочинам у майбутньому, особливо беручи до уваги відверте пропагування в Росії культу Сталіна - одного з найбільш кривавих диктаторів в історії людства.