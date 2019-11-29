В Україні майже половина хворих на ВІЛ не знає про свій статус

Держава має всі можливості як для виявлення ВІЛ/СНІД, так і для надання хворим необхідної терапії.

Про це на акції “ВІЧ:НА:ВІЧ” до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом сказав генеральний директор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Володимир Курпіта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“70 тисяч громадян України поки що не знають про свій ВІЛ-статус. Ми разом з пацієнтськими організаціями, міжнародними партнерами хочемо нагадати про те, що в Україні є лікування, кожен може отримати лікування, якщо тест буде позитивним. Приходьте до своїх сімейних лікарів, не бійтеся тестуватися, оскільки ми маємо всі можливості для того, щоб вам допомогти в майбутньому. ... На даний момент 123 тисячі наших громадян вже отримують лікування. Ми запустили програму замісної підтримувальної терапії, з цього року держава розпочала закупівлю профілактичних послуг з ВІЛ, виділивши на це 207 млн грн з державного бюджету ”, - сказав Курпіта.

До вирішення проблеми поширення в Україні ВІЛ, окрім державних установ, залучені громадські організації, міжнародні та національні партнери БО "100% життя", ЮНЕЙДС, організації системи ООН, посольство США в Україні.

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Як зазначила на акції представник Посольства США в Україні Крістін Кріен, Сполучені Штати протягом останніх 13 років через фінансування окремих програм інвестували понад 240 млн доларів на підтримку заходів з протидії епідемії ВІЛ в Україні. В подальшому допомога в подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу буде продовжена.

Також на акції презентували мобільний додаток HIV-Test, за допомогою якого можна онлайн визначити ризики інфікування на ВІЛ. Протягом двох тижнів, починаючи з 29 листопада, кожен, хто завантажить додаток і пройде тестування, гарантовано отримає подарунок.

Україна посідає одне з перших місць серед країн Східної Європи за поширеністю ВІЛ. За підрахунками ЦГЗ, сьогодні в країні проживають близько 200 тисяч людей з ВІЛ, майже половина цих людей не знає про свій статус. Більше половини нових випадків ВІЛ виявляють на 3 чи 4 стадії, коли зупинити прогресування хвороби дуже важко. Вчасне тестування може змінити цю ситуацію.

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За даними ЦГЗ, на початок 2019 року під медичним наглядом на підконтрольних державі територіях перебувають 137 176 ВІЛ-позитивних громадян.

Як повідомляв Укрінформ, до Світового дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня, в Україні відбудеться кілька заходів анонімного та безкоштовного тестування на ВІЛ.

1 грудня зробити анонімний безкоштовний тест на ВІЛ зможе кожен у спеціально обладнаних наметах у гіпермаркетах «Ашан». Акція відбудеться у 9 містах України.

Адреси та графіки роботи пунктів тестування:

Київ, вул. Велика Окружна, 4

Києво-Святошинський район, Петропавлівська Борщагівка, час роботи: 11:00–14:00

просп. Степана Бандери, 23, Час роботи: 11:00–14:00

вул. Берковецька, 6, ТРЦ «Lavina Mall», час роботи: 11:00–14:00.

Окрім цього акції з тестування на ВІЛ пройде у восьми містах.

У Львові пункт тестування буде працювати на просп. В’ячеслава Чорновола, 16 , з 11 до 14 години.

У Дніпрі тестування пройде за адресами бульв. Зоряний, 1а, та вул. Нижньодніпровська, 17, з 11:00 до 14:00

В Одесі: с. Фонтанка, Комінтернівський район, Старомиколаївська дорога, 101а.

У Чернівцях: вул. Хотинська, 43.

У Кривому Розі: пл. 30-річчя Перемоги, 1а.

У Запоріжжі: вул. Запорізька, 1б.

У Житомирі: вул. Київська, 77

У Харкові: вул. Героїв Праці, 7