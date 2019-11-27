МОЗ закликало українців пройти тестування на ВІЛ та гепатит

З 22 листопада в Україні походить європейський тиждень тестування на ВІЛ і гепатит, МОЗ України закликає всіх, хто не знає про свій ВІЛ-статус, пройти тестування.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

"Тестування здійснюється за допомогою експрес-тестів. Воно безкоштовне та конфіденційне, а сама процедура займає не більше 15 хвилин. Зробити тест на ВІЛ можна: у свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, у кабінетах “Довіра”, кабінеті інфекційних захворювань за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

Також у рамках тижня тестування, у Києві працюватимуть мобільні лабораторії партнерів МОЗ AHF Ukraine. Знайти зручну адресу можна за посиланням.

Також перевірити ВІЛ-статус можна у стаціонарному пункті тестування у своєму місті.

Читайте також: Вперше за 19 років вчені виявили новий різновид ВІЛ

У МОЗ нагадали, що в Україні лікування ВІЛ-позитивних осіб здійснюється за державний кошт. На це у бюджеті 2020 року передбачено 49,9 млн грн. При ранньому виявленні та відповідній терапії ВІЛ-позитивні люди можуть жити повноцінним життям.

У випадку з вірусними гепатитами раннє виявлення також дуже важливе. Захворювання часто протікає безсимптомно, тож більшість хворих дізнається про свій діагноз на пізніх стадіях. Зробити тест на вірусні гепатити В та С можна звернувшись до свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

Вакцинація від гепатиту В входить у національний календар профілактичних щеплень. Діти повинні отримати три дози вакцини від гепатиту В — перше щеплення протягом 24 годин від народження, другу дозу у віці 1 місяця і третю — у 6 місяців.