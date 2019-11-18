Гепатит у чернігівській школі: батьки просять поновити карантин

Батьки учнів ЗОШ №7 міста Чернігова, де стався спалах гепатиту, просять місцеву владу відновити карантин у навчальному закладі через нові випадки захворювання.

Про це йдеться в електронній петиції, розміщеній на сайті Чернігівської міської ради.

"Просимо відновити карантин у 7-й школі у зв'язку зі спалахом гепатиту А. Адже майже кожного дня з'являються нові хворі (на сьогодні плюс 5 дітей з підозрою), а декілька днів тому захворіла ще одна працівниця харчоблоку школи", - йдеться у петиції.

Автор петиції зазначає, що батьки бояться відпускати своїх дітей до школи, і тому на заняття ходить мало учнів.

Петиція була подана 5 листопада, на сьогодні вона набрала 138 підписів із 250-ти необхідних, аби її взяли на розгляд.

За інформацією Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 15 листопада в школі №7 гепатит вразив 33 людини: 26 дітей і 7 дорослих. Пролікували й виписали 17 осіб.

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У порівнянні з 5 листопада, коли оприлюднювались останні дані щодо спалаху інфекції в навчальному закладі, кількість вражених вірусом зросла на 5 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, з 21 по 27 жовтня до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з гепатитом А було госпіталізовано перших 16 школярів ЗОШ №7. Раніше з таким діагнозом у лікарню потрапила працівниця харчоблоку школи. У зв’язку з поширенням захворювання, у школі на тиждень призупиняли заняття.