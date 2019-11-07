Кількість хворих на гепатит у Чернігові зросла

У Чернігові продовжує зростати кількість людей, які захворіли на вірусний гепатит А: на сьогодні зареєстровано 24 дитини і 5 дорослих, з них 27 осіб госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗУ».

"Станом на 07.11.2019 р. зареєстровано 29 хворих, серед них 24 дитини та 5 дорослих. Хворим встановлено діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно. На сьогодні 27 хворих госпіталізовано. У 20 хворих діагноз підтверджено імунологічно", - йдеться у повідомленні.

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Спалах хвороби стався у Чернігівській загальноосвітній школі № 7: з 21 по 27 жовтня до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з гепатитом А було госпіталізовано 16 учнів. Раніше, 18 жовтня, з таким діагнозом у лікарню потрапила працівниця харчоблоку школи. За припущенням керівництва міського управління охорони здоров’я, саме вона і стала джерелом розповсюдження вірусу.