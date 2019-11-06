Кількість хворих на гепатит у чернігівській школі зросла до 28

Кількість хворих на вірусний гепатит "А" у загальноосвітній школі №7 міста Чернігова зросла з 23-х до 28-ми.

Окрім дітей, захворювання діагностовано також у дорослих.

Про це повідомив Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

"Станом на 05.11.2019 р. зареєстровано 28 хворих, серед них 23 дитини та 5 дорослих. Хворим встановлено діагноз вірусний гепатит "А" середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні в лікарнях залишається 25 осіб. Протиепідемічні заходи в школі тривають.

Читайте також: Кількість хворих на гепатит у чернігівській школі зросла до 23

Як повідомлялося, з 21 по 27 жовтня до інфекційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з гепатитом "А" було госпіталізовано 16 школярів ЗОШ №7. Раніше, 18 жовтня, з таким діагнозом у лікарню потрапила працівниця харчоблоку школи. За припущенням керівництва міського управління охорони здоров’я, саме вона і стала джерелом розповсюдження вірусу.