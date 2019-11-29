Антирейдерська комісія Мін’юсту щотижня розглядає до 70 скарг

Комісія Мін'юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації щотижня розглядає по суті близько 70 звернень.

Про це у Facebook повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.

“Потроху наводимо лад у документах Антирейдерської комісії. Готуємо експертний офіс до запуску. Розгляд скарг по суті збільшили до 60-70 за тиждень. Анулювали доступ до державних реєстрів більш як пів сотні реєстраторам, які грубо порушують закон. Продовжуємо тотальну чистку”, - написала Оніщук.

Окрім того, за її словами, змінено формат висновків комісії.

“Всі нові висновки публікуємо на сайті. Висновки за попередні періоди теж потроху викладаємо. Чекаємо на нові якісні кадри. Іще далеко до ідеалу, але картинка реально змінюється на краще”, - додала Оніщук.