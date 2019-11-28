В Україні планують масове закриття тюрем і скорочення персоналу

Міністерство юстиції у зв'язку з недостатнім фінансуванням планує масове закриття тюрем і скорочення персоналу, щоб за вивільнені кошти створити належні умови і підвищити зарплати в решті пенітенціарних установ.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська на презентації «To do list» Мін'юсту 28 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Три ключові мети, яких ми плануємо досягти, - це доступ ув'язнених до освіти і корекційних програм, збільшення фінансування на медицину, харчування і побут і збільшення заробітної плати працівників. На жаль, у сьогоднішньому бюджеті ми не змогли отримати збільшення фінансування пенітенціарної системи, тому єдиним виходом для того, щоб досягти цих цілей, буде масове закриття тюрем і скорочення кількості персоналу там, де тюрми не заповнені. Це буде важко, це буде складно, це потребуватиме багато ресурсів, але іншого виходу ми не маємо", - сказав Малюська.

У цьому контексті він висловив сподівання, що після цього скорочення Мін'юст зможе істотно збільшити заробітні плати решті працівників і "хоч якось привести до нормального стану" установи, які залишаться функціонувати.

Денис Малюська на презентації «To do list» Мін'юсту / Фото: Евгений Любимов, Укрінформ

Малюська також повідомив про плани Мін'юсту дати можливість працювати приватним СІЗО. За його словами, по суті, це буде щось на кшталт гарно охоронюваних готелів, де особи, в яких є кошти, зможуть перебувати в очікуванні вироку суду.

"За рахунок цих коштів ми зможемо покривати витрати на перебування осіб у звичайних слідчих ізоляторах. Спробуємо це зробити хоча б на одному пілотному проєкті і побачимо, наскільки ця бізнес-модель працююча, і надалі спробуємо розширити цей експеримент, якщо він виявиться успішним, на всю територію України. Для цього треба буде трошки змінити законодавство, але це теж у наших першочергових планах", - зазначив міністр.