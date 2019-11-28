Сертифікацію вже пройшли 705 вчителів

За підсумками процедури сертифікації 705 вчителів з 857 отримають сертифікати.

Про це у Facebook повідомляє Державна служба якості освіти.

«705 учасників сертифікації з 857 пройшли сертифікацію успішно. Це високий показник, який свідчить, що українські вчителі «йдуть в ногу з часом» і готові сприймати зміни, змінюватися самі, вдосконалюватися та розвиватися", – зазначив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

Так, комісія при Міністерстві освіти і науки встановила граничну кількість балів за вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації та незалежного тестування. Відтак, учасники сертифікації, які набрали не менше ніж 72 бали з вивчення практичного досвіду їх роботи та не менше ніж 50 тестових балів за результатами незалежного тестування успішно пройшли сертифікацію педагогічних працівників.

Зазначається, що не пізніше 6 грудня у кабінетах учасників буде розміщено інформацію про успішне проходження сертифікації та відповідний сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років.

У ДСЯО нагадали, що вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, отримуватимуть доплату в розмірі 20% посадового окладу.