На Прикарпатті протестують медики - вимагають виплатити зарплатні борги

В Івано-Франківській області працівники Надвірнянської центральної районної (ЦРЛ) та дитячої лікарень вийшли на мирну акцію протесту, вимагаючи виплатити борги із зарплати.

Про це повідомляє Надвірнянська районна рада.

«Сьогодні, 27 листопада, медичні працівники Комунального некомерційного підприємства «Надвірнянська ЦРЛ» та КНП «Надвірнянська дитяча лікарня» організували мирну акцію протесту, основною вимогою якої було погашення заборгованості по заробітній платі», - йдеться у повідомленні.

Медики на Прикарпатті вийшли на мирний протест//Фото: msnad.if.ua

Зазначається, що борг медикам Надвірнянського району складає 6 млн грн. Аби частково погасити заборгованість, депутати райради віднайшли у місцевому бюджеті і скерували на зарплату лікарям 720 тис. грн.

Окрім виплати зарплати, медики вимагають від високопосадовців адекватної зарплати фахівцям спеціалізованої меддопомоги, захисту районної лікарні в умовах реформування та встановлення справедливих розцінок на медичні послуги.

Загалом в Івано-Франківській області заборгованість із зарплати лікарям та освітянам складає близько 300 млн грн.