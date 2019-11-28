У Бородянського хочуть, аби музеї і театри стали “місцями діалогів”
Про це сказала заступник міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк на виїзному засіданні комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики у Луцьку, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Наше завдання - це бути самим переконаним у тому, що музеї, театри мають стати майданчиками, мають стати нашими місцями діалогів... Мати театри чи бібліотеки для того, щоб мати статистику, це ж нам нецікаво, і це точно нецікаво нашим дітям. А мати такі заклади як місця для того, щоб люди зустрічалися і говорили один з одним. Тільки тоді такі місця культури матимуть значення», - зазначила вона.
Також Подоляк наголосила, що не буде ні Волині, ні Полісся, ні Галичини, ні Слобожанщини, якщо у нас будуть тільки добрі дороги, хороша медицина, освіта і будуть задоволені людські базові потреби, адже вони є неповними без гуманітарного простору.
«Людям просто буде нецікаво жити. Коли людина не має можливості розвиватися, думати, дискутувати, тоді припиняється життя. Ми хочемо, аби в наших ОТГ, квітучих селах у майбутньому були музеї, бібліотеки, будинки культури, були майданчиками для діалогів», - зазначила вона.
Також заступник міністра МКМС додала, що дуже важливо не зменшувати темп і не втратити те позитивне, що зробила попередня влада в культурній галузі.
Виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики проходить 28-29 листопада у м.Луцьку Волинської області.