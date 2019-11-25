Бородянський розповів про “великі плани” міністерства

Міністр з питань культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що буде задоволений своєю роботою, якщо вдасться вибудувати і запустити всі заплановані міністерством процеси.

Про це він сказав у інтерв’ю Українській правді.

"Я взагалі рідко задоволений у будь-чому. Це мій звичний стан... Ми повинні запустити всі ті процеси, які плануємо... Наприклад, у культурі – захист культурної спадщини. Має з'явитися нове законодавство щодо захисту культурної спадщини. Повинен з'явитися реєстр, в який буде заноситися культурна спадщина, і ми хочемо, щоб за 3-4 роки ми занесли в реєстр не менше, ніж 40% рухомої та нерухомої спадщини, та провели інвентаризацію. Це перше ", - зазначив Бородянський.

По-друге, він був би задоволений, якщо б почалося відновлення культурної спадщини - її реставрація та збереження. А по-третє, якщо наші музеї і театри стали б виробляти більше культурного продукту, а люди споживали б його більше.

"У нас реально є шедеври, нам треба навчитися їх демонструвати, залучати людей до їх розуміння", - переконаний Бородянський.

Читайте також: МКМС пропонує блокувати сайти за системне поширення фейків

Окрім того, на його переконання, необхідно побудувати Музей Майдану, закінчити Музей Голодомору, створити Музей сучасного українського мистецтва.

Також потрібно зробити так, щоб кількість українців, які займаються спортом, зросла. "Для цього необхідно побудувати інфраструктуру. Як міську інфраструктуру, так і, назву так, палаци спорту в регіонах... У мене великий список, що зробити, аби я був задоволений. Я буду задоволений, якщо ...люди будуть більше читати... Про спорт, якщо повернутися, то ми хочемо, щоб кількість людей, які регулярно займаються спортом, зросла до 40%. Тобто в нас великі плани в різних сферах. І так – ми будемо задоволені, якщо буде захищений інформаційний простір", - підсумував міністр.