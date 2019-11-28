Справа бронежилетів: кілька депутатів готові взяти на поруки обвинувачуваних

Кілька народних депутатів заявили про готовність узяти на поруки генерал-майора ЗСУ, начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка, двох його заступників та двох начальників, яких підозрюють у постачанні у війська неякісних бронежилетів.

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк написав на своїй сторінці у Facebook.

“Наша позиція лишається незмінною: ми розраховуємо на об'єктивне ставлення суду і сподіваємося, що він візьме до уваги той факт, що жоден з обвинувачуваних не переховувався та співпрацював зі слідством, а кілька народних депутатів та героїв України готові взяти військовослужбовців на поруки”, - зазначив міністр.

За його словами, засідання суду щодо обрання запобіжного заходу співробітникам ГУРСМЗ ЗСУ (т.з. "справа Марченка") має відбутися у четвер.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада генерал-майору ЗСУ, начальнику Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитру Марченку, двом його заступникам та двом начальникам відділу оголосили підозри у постачанні у війська неякісних бронежилетів.

У ДБР стверджують, що ці посадовці здійснили закупівлю 20 тисяч неякісних бронежилетів на суму 176 млн грн.

11 листопада Печерський суд обрав генерал-майору Марченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у 76 млн грн.

13 листопада суд обрав запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних. Зокрема, перший заступник начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року.

15 листопада Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід останньому фігуранту “справи бронежилетів” Михайлу Каморянському у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю застави на суму 76 млн 840 тис. грн.