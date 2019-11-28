Олена Зеленська ознайомилася з досвідом Литви в реформі шкільного харчування

Під час офіційного візиту Президента України до Литовської Республіки перша леді ознайомилася з особливостями здорового харчування та фізичного виховання у місцевих закладах освіти.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"Представники міністерства охорони здоров’я Литовської Республіки презентували свій досвід впровадження програми здорового харчування. Реформа шкільного харчування та підходів до шкільних занять спортом в Україні є пріоритетом для першої леді. Для якісного втілення проєкту важливий досвід інших країн у цьому напрямі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, представники МОЗ Литви розповіли, що ще декілька років тому країна мала схожі з Україною проблеми зі шкільним харчуванням. Було багато скарг від учнів та батьків стосовно корисності їжі, її смаку та вигляду.

Ситуацією зайнялася спеціальна комісія, створена на державному рівні. До неї ввійшли експерти з громадського харчування, лікарі-дієтологи, представники профільних міністерств, а також батьківської громади та органів шкільного самоврядування.

"На основі проведеного моніторингу були підготовлені рекомендації зі здорового харчування та збалансованого раціону, а також перелік заборонених для використання у шкільних їдальнях продуктів. Одним з етапів реалізації програми стало навчання відповідальних працівників – від адміністрації освітніх закладів до персоналу їдалень, буфетів", - пояснюється в повідомлені.

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Як повідомляв Укрінформ, 26-27 листопада Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою та велика українська делегація, перебуваючи в Таллінні й Вільнюсі, провели важливі зустрічі й переговори та підписали низку двосторонніх документів про співпрацю.

Фото: president.gov.ua