Зеленський очікує цьогоріч рекордних обсягів торгівлі між Україною та Литвою

Президент Володимир Зеленський сподівається, що завдяки міцним економічним зв’язкам між Україною та Литвою цьогорічний обсяг двосторонньої торгівлі перевищить рекордні показники минулого року.

Про це він заявив під час виступу на відкритті П’ятого українсько-литовського економічного форуму у Вільнюсі, повідомляє пресслужба глави держави.

«Україну та Литву єднають давні економічні зв’язки... Значний досвід литовських підприємців щодо співпраці з провідними компаніями Європи та успішна адаптація до європейських стандартів дадуть змогу спільно нарощувати вигідні економічні зв’язки й виходити на ринки інших країн. Ми очікуємо, що обсяги нашої двосторонньої торгівлі товарами та послугами перевищать показники минулого, рекордного року. Як сказав колега - 2 млрд буде краще», – зазначив Зеленський.

Він закликав литовський бізнес інвестувати в Україну і відзначив, що в останні роки литовські компанії не тільки не залишили український ринок, а й продовжили розвивати свої інвестиційні проекти. Як приклад глава держави навів литовські компанії, що працюють в Україні: «БТ Інвест» («Новус»), «Трайдяніс», «Модус Груп», «БОД Груп» тощо.

«Це ще раз підтверджує, що ми налаштовані на спільний подальший розвиток та маємо значний потенціал для реалізації нових проєктів», – додав Зеленський.

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Президент назвав символічним, що 27 листопада відкривається друга литовська сонячна електростанція в Івано-Франківській області.

"Інвестуйте в Україну. Маємо надію, що результатом роботи форуму будуть нові ідеї та нові взаємовигідні зв’язки між підприємствами, компаніями та окремими регіонами України й Литви», – резюмував глава держави.

Як повідомлялося, Зеленський у середу, 27 листопада, перебуває з офіційним візитом у Литві.