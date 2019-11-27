Зеленський очікує цьогоріч рекордних обсягів торгівлі між Україною та Литвою
Про це він заявив під час виступу на відкритті П’ятого українсько-литовського економічного форуму у Вільнюсі, повідомляє пресслужба глави держави.
«Україну та Литву єднають давні економічні зв’язки... Значний досвід литовських підприємців щодо співпраці з провідними компаніями Європи та успішна адаптація до європейських стандартів дадуть змогу спільно нарощувати вигідні економічні зв’язки й виходити на ринки інших країн. Ми очікуємо, що обсяги нашої двосторонньої торгівлі товарами та послугами перевищать показники минулого, рекордного року. Як сказав колега - 2 млрд буде краще», – зазначив Зеленський.
Він закликав литовський бізнес інвестувати в Україну і відзначив, що в останні роки литовські компанії не тільки не залишили український ринок, а й продовжили розвивати свої інвестиційні проекти. Як приклад глава держави навів литовські компанії, що працюють в Україні: «БТ Інвест» («Новус»), «Трайдяніс», «Модус Груп», «БОД Груп» тощо.
«Це ще раз підтверджує, що ми налаштовані на спільний подальший розвиток та маємо значний потенціал для реалізації нових проєктів», – додав Зеленський.
Президент назвав символічним, що 27 листопада відкривається друга литовська сонячна електростанція в Івано-Франківській області.
"Інвестуйте в Україну. Маємо надію, що результатом роботи форуму будуть нові ідеї та нові взаємовигідні зв’язки між підприємствами, компаніями та окремими регіонами України й Литви», – резюмував глава держави.
Як повідомлялося, Зеленський у середу, 27 листопада, перебуває з офіційним візитом у Литві.