Боротися за посаду голови НАЗК продовжать 30 кандидатів

У конкурсі на посаду голови Національного агентства із запобігання корупції продовжать участь 30 кандидатів із 32.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine на своїй сторінці у Facebook.

"Комісія з відбору голови НАЗК затвердила кандидатів. Сьогодні стало відомо, що 30 осіб продовжать участь, а двоє залишили конкурс", - йдеться в повідомленні.

Також представники комісії озвучили графік конкурсу. Ідеться про написання есе, тестування та співбесіди.

Так, до 1 грудня кандидати мають надіслати есе на тему стратегічного бачення розвитку НАЗК; 3-4 грудня відбудеться тестування загальних навичок і психологічне тестування; 11-13 грудня конкурсна комісія планує провести співбесіди з кандидатами.

Оприлюднення результатів конкурсу на посаду голови НАЗК планується до 19 грудня, поінформували в TI Ukraine.

Також конкурсна комісія вирішила, що через потенційний конфлікт інтересів керівник юридичного відділу Transparency International Ukraine Катерина Риженко не братиме участь у зборі інформації та обговоренні трьох кандидатів, а голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін - одного.

Як повідомлялося, 22 листопада Кабмін оприлюднив документи осіб, які претендують на посаду голови НАЗК. До комісії надійшло заявки від 32 претендентів, серед них - ексчлен НАЗК, 7 представників Національного антикорупційного бюро України, троє - з Генпрокуратури.

Зараз тимчасовою очільницею НАЗК є Наталія Новак.