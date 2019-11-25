Від домашнього насильства в Україні страждає понад 1,8 мільйона жінок

Від фізичного домашнього насильства в Україні страждає більш як 1,8 мільйона жінок.

Про це на брифінгу в Укрінформі з посиланням на дані опитування Програми розвитку ООН (ПР ООН) заявила заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Олена Сімоненко.

"За результатами опитування ПР ООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає більш як 1,8 млн жінок, і треба сказати, що лише 10% з них звертаються за допомогою", - сказала вона.

За її словами, у січні 2018 року набрав чинності Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", який став поштовхом для розробки інших нормативно-правових актів з протидії домашньому насильству.

Вона нагадала про раніше ухвалені зміни до Кримінального кодексу, які криміналізували вчинення домашнього насильства і встановили кримінальну відповідальність за подібні дії, зокрема, до двох років позбавлення волі.

Також були внесені зміни до Закону України "Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків", якими було закріплено поняття "насильство за ознакою статі" та його визначення, а також створено підґрунтя для формування механізмів запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству, уточнила Сімоненко.

Вона поінформувала, що у МОЗ також було розроблено порядок проведення та документування медобстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які, ймовірно, постраждали від нього, та надання їм меддопомоги.

Зокрема, цим порядком були визначені не лише клінічні симптоми, а й типи поведінки, які можуть вказувати на те, що людина піддається домашньому насиллю, а саме — агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, уповільнення мовлення, нездатність до навчання, відсутність знань, відомих дітям відповідного віку, наприклад, коли діти не вміють читати, писати, рахувати, тривожність тощо.

"Тепер про запобігання та протидію домашньому насильству навчатимуть студентів-медиків та лікарів. Такі теми ректори медичних закладів вищої освіти та закладів післядипломної медичної освіти мають ввести у навчальні плани і освітні програми безперервного професійного розвитку фахівців та лікарів", - наголосила Сімоненко.

Вона додала, що МОЗ розглядає можливість і доцільність створення деперсоналізованої електронної форми звітності щодо звернень за меддопомогою постраждалих осіб та міжвідомчої взаємодії в медичній інформплатформі e-health, що сприятиме збереженню конфіденційності інформації про постраждалих осіб та оперативності інформування Нацполіції та служби у справах дітей про випадки домашнього насильства.

Як повідомлялося, соціальна акція "16 днів активності проти гендерного насильства" – щорічна міжнародна кампанія, яка починається 25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня – Дня прав людини.

Основними завданнями акції "16 днів проти насильства" є привернення уваги громадськості до двох актуальних проблем: запобігання та протидії домашнього насильства та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ та громадських об’єднань задля поєднання зусиль щодо захисту прав людини.

Офіційно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році, але відзначатися він почав із 1981 року в пам’ять про трагічну загибель трьох сестер Мірабель, які були жорстоко вбиті під час диктатури домініканського правителя Рафаеля Трухільо в 1960 році.