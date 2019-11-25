В Україні стартувала міжнародна акція “16 днів активізму проти насильства щодо жінок і дівчат"

День білої стрічки 25 листопада відзначають у світі й в Україні. В цей день стартує міжнародна акція “16 днів активізму..."

Про це повідомила голова правління ГО "Біла стрічка Україна” Вероніка Мудра на пресконференції в Укрінформі.

“У зв’язку з цим організація “Біла стрічка Україна” проводить низку інформаційно-просвітницьких заходів. Зокрема, 26 листопада о 17:00 в Американському домі у Києві буде офіційний день “Білої стрічки”, відбудеться панельна дискусія. Третього грудня День білої стрічки буде у Верховній Раді. 5 грудня відбудеться Всеукраїнський форум “Стоп насильству”, який є одним із заходів міжнародної інформаційної кампанії “16 днів активізму...”. Він розпочнеться о 10:00 у КВЦ “Парковий”, - розповіла Мудра.

Вона зазначила, що діяльність ГО “Біла стрічка”, зокрема, спрямована на допомогу в розробці нормативних актів щодо покращення ситуації із захистом прав матерів, прав жінок і дітей. “Наразі спостерігаємо хвилю з кіднепінгу. І це не регулюється нормативними актами, немає відповідного закону. Ми зараз збираємо робочу групу з народних депутатів щодо розробки цих документів”, - повідомила Мудра.

Вона також додала, що на сторінку організації у Facebook щоденно звертаються багато жінок. “Дуже часто ці звернення стосуються того, що патрульна поліція в регіонах ще не настільки швидко реагує на виклики. Тож треба вдосконалювати імплементацію відповідного закону на практичному рівні, а жінкам треба не боятися і звертатися на “гарячу лінію” поліції”, - закликала керівник організації.

Своєю чергою Олена Дашутіна, яка опікується напрямком протидії домашньому насильству в Національній поліції України, нагадала, що недавно було запущено мережу мобільних груп з протидії домашньому насильству. “Це було зроблено для того, щоб поліція могла приділити більше уваги саме цій проблематиці, тому що все починається з сім’ї. Коли ми говоримо про небезпеку на вулицях або злочини, то дуже часто це все виходить із сім’ї, якщо у ній нема благополуччя. Тому ми в подальшому будемо запроваджувати більше таких груп, оскільки їх ефективність на сьогодні значна”, - підкреслила Дашутіна.

За словами народного депутата (партія “Голос”), члена МФО “Рівні можливості” у Верховній Раді Лесі Василенко, в українському суспільстві є високий запит на рівність між чоловіками та жінками. “70% населення України розуміє, що для того, аби суспільство розвивалося в різних сенсах, потрібно, щоб була повага між чоловіками і жінками, була рівність”, - підкреслила депутат.

Вона нагадала, що український парламент значно оновився не тільки в плані нових облич чи омолодження. В ньому значно зросла кількість жінок — удвічі порівняно з парламентом восьмого скликання, і сьогодні їх 87.

Народний депутат від партії “Слуга народу” Дарʼя Володіна наголосила, що ініціатива “Біла стрічка” є вкрай важливою в Україні. “За даними ООН, близько 4-х мільйонів українських жінок страждають від насилля в родинах щорічно. І тільки 10-15% звертаються по допомогу”, - сказала вона.

А представник ініціативи “Країна, дружня до нечуючих”, яку проводить партнер “Білої стрічки” - ГО “Соціальна єдність”, Юлія Макарова зазначила, що з проблемами слуху живе 5% населення України. “І на сьогодні не існує статистики щодо насильства стосовно жінок та дівчат з проблемами слуху. Тому ініціатива розробила низку проєктів і мобільних додатків для державних та приватних установ, а також для особистого користування з метою подолати соціальний та комунікативний бар’єр у сфері життя людей з проблемами слуху”, - поінформувала вона.

Соціальне відео “Біла стрічка. Бій з Тінню” презентувала його автор, режисер Аліна Діанова.

"Ролик доносить розуміння того, що суспільство, лідери думок, політики підтримують організацію, яка справді прагне виховувати нове покоління, закладати правильні цінності на всіх рівнях — політичному, соціальному, громадянському", - наголосила вона.