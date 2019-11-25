В Україні стартувала міжнародна акція “16 днів активізму проти насильства щодо жінок і дівчат

В Україні стартувала міжнародна акція “16 днів активізму проти насильства щодо жінок і дівчат"

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Укрінформ
День білої стрічки 25 листопада відзначають у світі й в Україні. В цей день стартує міжнародна акція “16 днів активізму..."

Про це повідомила голова правління ГО "Біла стрічка Україна” Вероніка Мудра на пресконференції в Укрінформі.

“У зв’язку з цим організація “Біла стрічка Україна” проводить низку інформаційно-просвітницьких заходів. Зокрема, 26 листопада о 17:00 в Американському домі у Києві буде офіційний день “Білої стрічки”, відбудеться панельна дискусія. Третього грудня День білої стрічки буде у Верховній Раді. 5 грудня відбудеться Всеукраїнський форум “Стоп насильству”, який є одним із заходів міжнародної інформаційної кампанії “16 днів активізму...”. Він розпочнеться о 10:00 у КВЦ “Парковий”, - розповіла Мудра.

Вона зазначила, що діяльність ГО “Біла стрічка”, зокрема, спрямована на допомогу в розробці нормативних актів щодо покращення ситуації із захистом прав матерів, прав жінок і дітей. “Наразі спостерігаємо хвилю з кіднепінгу. І це не регулюється нормативними актами, немає відповідного закону. Ми зараз збираємо робочу групу з народних депутатів щодо розробки цих документів”, - повідомила Мудра.

Вона також додала, що на сторінку організації у Facebook щоденно звертаються багато жінок. “Дуже часто ці звернення стосуються того, що патрульна поліція в регіонах ще не настільки швидко реагує на виклики. Тож треба вдосконалювати імплементацію відповідного закону на практичному рівні, а жінкам треба не боятися і звертатися на “гарячу лінію” поліції”, - закликала керівник організації.

Своєю чергою Олена Дашутіна, яка опікується напрямком протидії домашньому насильству в Національній поліції України, нагадала, що недавно було запущено мережу мобільних груп з протидії домашньому насильству. “Це було зроблено для того, щоб поліція могла приділити більше уваги саме цій проблематиці, тому що все починається з сім’ї. Коли ми говоримо про небезпеку на вулицях або злочини, то дуже часто це все виходить із сім’ї, якщо у ній нема благополуччя. Тому ми в подальшому будемо запроваджувати більше таких груп, оскільки їх ефективність на сьогодні значна”, - підкреслила Дашутіна.

За словами народного депутата (партія “Голос”), члена МФО “Рівні можливості” у Верховній Раді Лесі Василенко, в українському суспільстві є високий запит на рівність між чоловіками та жінками. “70% населення України розуміє, що для того, аби суспільство розвивалося в різних сенсах, потрібно, щоб була повага між чоловіками і жінками, була рівність”, - підкреслила депутат.

Вона нагадала, що український парламент значно оновився не тільки в плані нових облич чи омолодження. В ньому значно зросла кількість жінок — удвічі порівняно з парламентом восьмого скликання, і сьогодні їх 87.

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Народний депутат від партії “Слуга народу” Дарʼя Володіна наголосила, що ініціатива “Біла стрічка” є вкрай важливою в Україні. “За даними ООН, близько 4-х мільйонів українських жінок страждають від насилля в родинах щорічно. І тільки 10-15% звертаються по допомогу”, - сказала вона.

А представник ініціативи “Країна, дружня до нечуючих”, яку проводить партнер “Білої стрічки” - ГО “Соціальна єдність”, Юлія Макарова зазначила, що з проблемами слуху живе 5% населення України. “І на сьогодні не існує статистики щодо насильства стосовно жінок та дівчат з проблемами слуху. Тому ініціатива розробила низку проєктів і мобільних додатків для державних та приватних установ, а також для особистого користування з метою подолати соціальний та комунікативний бар’єр у сфері життя людей з проблемами слуху”, - поінформувала вона.

Соціальне відео “Біла стрічка. Бій з Тінню” презентувала його автор, режисер Аліна Діанова.

"Ролик доносить розуміння того, що суспільство, лідери думок, політики підтримують організацію, яка справді прагне виховувати нове покоління, закладати правильні цінності на всіх рівнях — політичному, соціальному, громадянському", - наголосила вона.

Заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський зазначив, що домашнє насильство як явище торкається не лише жінок. Зокрема, за аналізом Міністерства соціальної політики, до якого протягом останніх 10 місяців надійшло 95 тисяч звернень щодо фактів проявів домашнього насильства, 10 тисяч звернень - від чоловіків, і 763 звернення - від дітей. Міністерство внутрішніх справ зробило 105 приписів щодо фактів домашнього насильства.

Водночас Ніжинський зауважив, що кількість звернень зросла на 11%. При цьому він висловив думку, що це збільшення свідчить передусім про зростання довіри серед жертв насильства до органів державної влади.

Ніжинський повідомив, що Мінсоцполітики надає жертвам насильства три види допомоги: психологічну, матеріальну і юридичну. Також в ОТГ діє 700 мобільних груп поліції, які оперативно реагують на виклики щодо домашнього насильства.

Окрім цього, в Україні працює національна гаряча лінія 0 800 500 335 або 116-123, дзвінки на яку з мобільного є безкоштовними.

Акція “16 днів проти гендерного насильства” проходить під гаслом “Розірви коло - зупини насильство”. Протягом 16 днів будуть презентовані нові стратегії протидії насильству, інструменти формування гендерно-чутливих політик, проєкти підтримки постраждалих, соціальні ролики щодо проявів домашнього насильства. Так, за даними організаторів акції, кожна п’ята українка страждає від сімейного насильства, кожен третій чоловік був свідком насильства батька над матір’ю, лише половина українців знають, як розпізнати економічне насильство.

В перший день акції, 25 листопада, в Києві пройдуть два флешмоби. Так, о 17 годині Пішохідний міст буде підсвічено помаранчевим кольором. Також на ньому відбудеться флешмоб з парасольками помаранчевого кольору.

Крім того, в рамках загальноміської акції, за участі МБФ “Українська фундація громадського здоров’я” о 17.15 зі Скляного мосту на Володимирській гірці в повітря будуть запущені повітряні кульки помаранчевого кольору як заклик до кожного, хто зіткнувся з насильством, не мовчати про свою проблему і не залишатися з нею наодинці.

Щорічна акція “16 днів проти гендерного насильства” ініційована Першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства у 1991 році.

25 грудня відзначається Міжнародний день проти насильства щодо жінок, 10 грудня - День прав людини. У проміжок між цими датами відзначається 1 грудня міжнародний день боротьби зі СНІДом, 2 грудня - Міжнародний день боротьби з рабством, 3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю, 5 грудня - Міжнародний день волонтера.

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