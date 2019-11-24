Вселенський Патріарх провів панахиду за жертвами Голодомору

У Стамбулі за участю Вселенського Патріарха Варфоломія відслужено божественну літургію та панахиду за жертвами Голодомору 1932-33 років в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Укріфнорму.

«Сьогодні ми вшановуємо 86-ті роковини Голодомору і пам’ять жертв цього геноциду сталінського режиму проти українського народу. Незліченна кількість українських мирних жителів: дітей, чоловіків і жінок - потерпали від голоду і боролися за свою національну ідентичність, мову та культуру», - сказав Вселенський Патріарх.

Він наголосив, що зло й нині здійснює свій руйнівний вплив на світ, але нашим обов’язком є боротьба для перемоги добра.

Служба й панахида в Стамбулі за жертвами Голодомору 1932-1933 року / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

«Вселенський Патріархат вирішив надати автокефалію народу Божому України, щоб він міг організувати своє життя відповідно до основ святих канонів церкви та її традицій, щоб мав повагу до Матері Церкви та був у комунікації з іншими православними церквами», - наголосив Варфоломій.

Він побажав українського народові благодаті та милості Божої.

Після літургії Надзвичайний та Повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга наголосив, що 86 років тому на території України відбулася одна з найбільших трагедій в історії людства.

«Це було абсолютне зло: гинули безневинні люди. Смерть збирала свої «жнива» - щодня 25 тисяч. Дуже багато серед них дітей. Ми маємо це пам’ятати, поширювати правду, тому що вона має також чітку юридичну кваліфікацію. Це злочин проти людяності, це геноцид», - заявив дипломат.

Він подякував присутнім генеральним консулам Канади, Молдови, Польщі, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, представникам української та кримськотатарської громад.

«Дякую, що сьогодні розділяєте з нами цей біль, який не стає меншим з плином років, у цій скорботній молитві разом з нашим Патріархом. Ця молитва особлива тим, що відбувається в нових реаліях: українська церква повернулася в лоно Материнської Церкви, й наш Патріарх сьогодні з нами вшановує пам'ять жертв Голодомору», - зазначив Сибіга.

Він також нагадав, що й нині через агресію РФ на українській землі гинуть люди. «Україна та український народ знову під атакою. Знову гинуть люди. 13 тисяч українців ми втратили внаслідок російської агресії, яка триває. Окуповано Крим, інші українські території. Тут ключове – тимчасово окуповані», - наголосив посол України в Туреччині.

Божественна літургія та панахида за жертвами голодоморів за участю Вселенського Патріарха відбувалася не вперше. Торік 2 грудня літургія відслужена у Стамбулі. Також у вересні богослужіння у пам'ять про жертви Голодомору та жалобна акція "Запали свічку пам’яті" відбулися в Анкарі.

Окрім того, минулого року у Туреччині вийшли дві книжки про Голодомор: «Голодомор в Україні 1932-33 рр. Як? Чому?» та «Методологія правової оцінки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду», їх автори Станіслав Кульчицький та Володимир Василенко.

Як повідомляв Укрінформ, 23 листопада в Україні відзначали День пам'яті жертв голодоморів.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.