У Бельгії вшанували пам'ять жертв Голодомору

Прихожани української Церкви Святого Архистратига Михаїла (УАПЦ) у бельгійському місті Генк, де живе потужна українська діаспора, вшанували пам'ять мільйонів загиблих під час штучного голодомору в Україні 32-33 років минулого століття та помолилися за спокій для їхніх душ.

Молебень пройшов у неділю у Генку за участі української громади, українських дипломатів та просто небайдужих бельгійців, які цікавляться історією України та її багатовіковою боротьбою за свободу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після молебну учасники церемонії поклали квіти та запалили свічки до пам`ятника невинно загиблим українцям, який зведено поряд з церквою.

У Генку, Бельгія, помолилися за душі жертв Голодомору / Фото: Дмитро Шкурко, Укрінформ

«Понад 7 мільйонів українців були вбиті владою Сталіна лише за одну провину – за бажання бути вільними. Сьогоднішня подія – це ще один крок у визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, що вже зробили більше 20 парламентів світу, включаючи Європейський парламент», - сказав під час церемонії посол України у Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький.

Він відзначив, що Генк є центром єднання українців у Бельгії, боротьби за збереження власної культури, мови і віри.

У молитві і церемонії взяв участь митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Української православної церкви Олександр (Драбинко), який прибув у Бельгію з України.

«Ми сьогодні вшановуємо безневинно вбитих мільйонів і мільйонів наших співвітчизників, українців, котрі загинули під час Голодомору… Цей «піст», який українському народу нав’язала сатанинська влада, як Молох, забрав найкращих дочок і синів. Ця земля стала землею мучеництва. Вони поповнили сомни сповідників, які, віримо, стоять сьогодні на небесах, і моляться разом із нами», - зазначив митрополит.