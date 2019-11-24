Голову правління Приватбанку поклали до лікарні

Голова правління Приватбанку Петр Крумханзл потрапив у лікарню після занять у спортзалі, у банку запевняють, що через кілька днів він повернеться до роботи.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-службу банку.

«Голова правління Приватбанку Петр Крумханзл був госпіталізований після занять у спортзалі, але зараз його здоров'ю нічого не загрожує», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Крумханзл почувається добре, ніякої загрози його здоров'ю немає.

«Зараз він перебуває в лікарні. Після кількох днів відпочинку і реабілітації повернеться до роботи», - зазначив прессекретар ПриватБанку Олег Серга. При цьому він спростував інформацію про те, ніби Крумханзла госпіталізували з інфарктом, про що раніше повідомив депутат Олександр Дубинський.