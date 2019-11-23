СБУ викрила схему постачання в Україну та Євросоюз вугілля з ОРДЛО

Служба безпеки України затримала організатора фінансування так званих "Л/ДНР" через нелегальні поставки вугілля до ЄС.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через незаконний видобуток на тимчасово окупованих територіях вугілля та подальшого його постачання до України та країн Європи", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки зареєстрували в Україні низку комерційних структур, через які ділки постачали на підконтрольну територію України продукцію, видобуту на захоплених членами НЗФ українських вугільних об’єднаннях, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Уточнюється, що так звані "податки" вони вносили до бюджетів псевдореспублік.

"В Україну продукція надходила, як нібито видобута на території Росії. Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля українським ТЕЦ та до країн ЄС", - зазначається у повідомленні.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ, за процесуальним керівництвом Генпрокуратури, одному з учасників нелегального бізнесу оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Здійснюються заходи щодо притягнення інших фігурантів кримінального провадження до кримінальної відповідальності, уточнюється у повідомленні.

Фото: СБУ