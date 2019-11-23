Свічки пам'яті українців — жертв голодоморів засвітилися в Антарктиді

Українські полярники вшанували пам'ять загиблих під час голодоморів.

Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

"Жалобна свічка засвітилася у вікні кімнати кожного з 12 наших полярників. Команда 24 УАЕ вирішила пом’янути жертв Великого голоду 1932-1933 років водночас з усією Україною. Зараз в Києві 16-та година, в Антарктиді – одинадцята дня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів. У XX сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, — це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств — соціально-економічних підвалин української нації. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила більш як три мільйони українців.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.