Радянський Союз в 30-і роки XX століття вже був достатньо ізольованим від зовнішнього світу і отримати достовірну інформацію звідти було складно.

І хоча в Москві на той час перебували кілька закордонних журналістів, джерелами інформації про масовий голод, зазвичай, ставали іноземні фахівці, залучені в індустріалізації, та деякі мандрівники.

Одним із них і став австрійський інженер Александр Вінербергер, який і зробив ті нечисленні знімки процесу Голодомору, документально зафіксувавши цей злочин проти людськості з боку радянської влади.

Отець Юрій Коласа, який ознайомився в єпархіальному архіві у Відні з оригінальними фото Вінербергера та його постаттю, повідомляє, що віденський хімік за спеціальністю Вінербергер прожив і пропрацював у Радянському Союзі близько 20 років. У 1932 році він займав посаду технічного директора фабрики з виготовлення пластмаси в Любучанах - поселенні на півдні Московської області. Згодом переїхав працювати до тогочасної столиці України міста Харкова, на вулицях якого його і застав страшний голод.

Більшість зі зроблених ним знімків на фотоапарат "Лейка" були зняті саме в Харківській області. У жовтні 1933 року з допомогою австрійського дипломата Гейнріха Пахера вони були передані диппоштою до Відня.

Там Вінербергеру вдалося потрапити до Архиєпископа Віденського та надати йому 26 фотографій з відповідними підписами про трагедію Голоду в Україні.

Голодомор: унікальні фото від австрійського інженера

Копії фотографій, зроблених віденським інженером Александром Вінербергером у 1933 році в Україні. Копії зроблено на основі оригіналу в єпархіальному архіві Відня генеральним вікарієм Ординаріату для вірних усіх Східних католицьких церков в Австрії отцем Юрієм Коласою та надано Укрінформу