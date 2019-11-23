У Запоріжжі вшанували пам'ять 788 дітей, загиблих під час Голоду

Кількадесят запоріжців та представники Греко-католицької церкви взяли участь в акції з вшанування пам'яті дітей - жертв Голодомору.

Люди принесли квіти, яблука та цукерки до будинку немовляти, де від голоду в 1932-1933 роках померли 788 дітей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Більшість людей, коли чують про голод у Запоріжжі, не вірять. Кажуть: «Ну який тут міг бути голод, якщо будувалася ДніпроГЕС, заводи?» Але я натрапив у газеті «Наш город» на матеріал, що у будинку немовляти з 5 по 15 травня 1933 року загинуло 35 дітей. Потім почав розшукувати будинок, пішов до архіву, де попросив акти про смерть на цей період. Побачив, що у травні 1933 року загинули не 35 дітей, а 120. Почав підніматись вгору до 1932 року, потім вниз, і виявилось, що у цьому будинку загинуло 788 дітей з травня 1932 по листопад 1933 року», - розповідає краєзнавець Анатолій Пеньок.

У Запоріжжі вшанували пам`ять дітей, загиблих від голоду у будинку немовлят. Фото: Дмитро Смольєнко/Укрінформ

Де були поховані діти, наразі не відомо. Але запоріжець не виключає, що їх могли ховати в декільком місцях.

Завдяки Пеньку на фасаді будинку у 2014 році з'явилась меморіальна дошка у пам'ять про страшні події, які відбулись тут в роки Голодомору.