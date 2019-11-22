Ще тільки "єврейського" питання нам не вистачало

Дивне «дослідження» стверджує: Україна друга за рівнем антисемітизму в Європі. А у нас є всі підстави стверджувати, що це брехня і маніпуляція!

Нещодавнє повідомлення про "почесне" друге місце України в рейтингу європейського антисемітизму, який укладає Антидифамаційна ліга (ADL, від англ. Anti-Defamation League, найстаріша організація в США по боротьбі з антисемітизмом), дещо здивувало. За даними дослідження українці цього року стали другими у рейтингу антисемітських настроїв в Європі. Бо в Україні вони начебто виросли з 32% у 2015 році до нинішніх 46%. Попереду тільки Польща з показником 48%, а замикає ганебну антисемітську "трійку", на думку дослідників, Угорщина (42%).

Хм. Цікаво. Це вони про країну в якій відомо хто якраз в цьому році президентом став і відомо з яким результатом? Про країну, в якій відомо хто, перед тим, три найважчі роки війни був главою уряду? А ще в цій «антисемітській» країні є один дуже впливовий олігарх, який робить дуже обурливі для українців заяви, і багато ще подібного він робить і якого, скажемо обтічно, сильно за все це не люблять, але згадайте, хоча б хтось, хоч раз дозволив собі у цьому контексті згадати про його національність?

Тож Укрінформ уважно переглянув методику рейтингу і можемо запевнити своїх читачів: Україні насправді знову намагаються чіпляють ярлики. Схоже, що цілком свідомо. І не важко здогадатися, кому це вигідно...

Які методики – такі й результати

Отже для початку, хто і що досліджував. Організація ADL з 1964 року періодично проводить дослідження в рамках своєї програми "Global 100: Індекс антисемітизму". Дослідження хоч і охоплює загалом 100 країн світу, але проводиться, як можна зрозуміти, нерегулярно і вибірково, в середньому раз на два роки. І кожного разу досліджується різна кількість країн, щоправда з охопленням усіх континентів. Але це все рівно ставить під сумнів можливість актуального порівняння.

От і цього разу, дослідники оголосили, що в квітні-червні 2019-го вони провели опитування віч-на-віч 9000 респондентів у 18-ти країнах світу (тобто в кожній країні, зверніть увагу, опитали усього по 500 осіб). З них 14 – європейські і лише 4 – зі Східної Європи (Польща, Угорщина, Росія, Україна). І саме серед цих чотирьох країн Україна "виборола" друге місце. А нам кажуть "друга в Європі"!

"Попри це вітчизняні ЗМІ, з посиланням на The Associated Press, роблять гучну заяву, що українці – одні з лідерів серед антисемітів у Європі. Але ж не можна робити такі висновки, коли опитано далеко не всі європейські країни", – зазначають автори FB-сторінки "По той бік новин". Дійсно, згідно розрахунків ADL, в Румунії станом на 2015 рік рівень антисемітизму досягав 47%, в Болгарії станом на 2014 рік – 44%, в Сербії станом теж на 2014 рік – 42%. (А чому ж їх у цьогорічному рейтингу немає? - Авт).

Також привертає увагу той факт, що в деяких країнах ADL проводили опитування в телефонному режимі, а в деяких – особисто. Респондентів запитували, чи вважають вони певні негативні стереотипи "ймовірно правдивими" або "ймовірно помилковими". "Якщо опитування телефонне, респондентів система обирає випадково! Тобто, вибірка не репрезентативна. Попри це, дослідники з Антидифамаційної ліги заявляють про похибку в 4,4% з довірчою ймовірністю 95%", – зазначають мережеві аналітики.

Тобто висновок: те що називається «дослідженням» проведено вкрай некоректно, з якого боку на нього не подивись.

А ще викликає сумнів дуже висока волатильність (мінливість показників). Показники Польщі з 2015-го та України з 2016-го дуже різко змінилися (при тих фактах, про які ми писали вище. - Авт). Зазвичай настрої мас у подібних «вічних» питаннях різко не змінюються. Отже, такі «стрибки» показників теж є непрямим свідченням, що методика дослідження, як мінімум, ненадійна.

За інформаційним туманом нічого не видно

Цікаво, що у березні 2019 року були оприлюднені також результати опитування американського дослідного центру Pew Research Center (входить до складу неурядової організації The Pew Charitable Trusts), яке проводилось у 18 країнах Центральної та Східної Європи. За даними цього опитування в Україні якраз найнижчий рівень побутового антисемітизму серед країн Східної Європи: лише 5% українців не хотіли б бачити євреїв серед громадян своєї країни.

Йосип Зісельс

В інтерв'ю ведучим програми The Week голова Асоціації єврейських організацій та общин України Йосип Зісельс заявив, що він не погоджується із заявами про зростання антисемітизму в Україні. І стверджує, що в умовах гібридної війни це питання цілеспрямовано підігрівається. "Ми багато років проводимо незалежний моніторинг. І бачимо, що найбільші прояви антисемітизму в Україні були на нашій пам'яті в 2006, 2007 і 2008 роках. З тих пір ми спостерігаємо весь час зменшення цього явища. Міжнародна практика, фіксує антисемітські інциденти, які полягають в двох аспектах. Перший – це насильство на грунті ненависті. Другий – це антисемітський вандалізм. Так ось, протягом останніх двох років в Україні немає жодного прояву насильства на ґрунті антисемітизму. Щодо вандалізму: 2017 рік – 24 випадки, 2018 рік – 12 випадків.

За словами голови Асоціації, в Україні є антисемітизм, але він невисокого рівня. "Ми його констатуємо, ми його публікуємо весь час, і ми намагаємося зробити так, щоб держава з цим явищем боролась. І ось зараз проходить судовий процес за різними антисемітським, в тому числі і іншим, ксенофобським актам вандалізму та нападу. І ціла група людей, в тому числі двоє поляків, здається, в цьому процесі в якості обвинувачуваних. І це говориться, про що ми підозрювали раніше – що є провокаціями, які робляться навмисно – щоб підтвердити інформаційну війну проти України в цій гібридної війні. І є, так би мовити, "природні" явища. І ми хотіли б це відокремити. Цей процес, я сподіваюся, покаже те, що ми підозрювали: що як мінімум половина з тих проявів, які ми в останні роки бачимо в Україні, є штучними і інспірованими з-за кордону України" – каже Йосип Зісельс.

Висновок: маємо черговий вкид замаскований під "авторитетне дослідження". Ціль якого – підтримка інформаційного шуму і створення негативного фону навколо України. До речі, The Associated Press не вперше ловлять на тому, що агенція кидає тінь на нашу репутацію. В середині листопада агентство розповсюдило фейк, мовляв, у Києві назвали вулиці іменами нацистських колаборантів. Щоправда після того, як українські читачі ткнули носом у фактчекінг – автор допису, на якого послалося агентство, "переплутав" Івана Павленка, нацистського військового злочинця, командира батальйону СС з Віктором Павленком, громадсько-політичним та військовим діячем, генерал-хорунжим армії УНР – агентство виправилося. Та осад залишається...

Марина Нечипоренко, Київ