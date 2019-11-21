Напад на українського студента у Кракові: затримали трьох підозрюваних

Краківські поліцейські затримали ще одного чоловіка, який пов’язаний з нападом і ножовим пораненням 21-річного краківського студента з України.

Про це повідомляє Польське радіо.

«Ця людина (затриманий — ред.) підвозила на місце злочину своїх знайомих», - повідомив речник Малопольської поліції Себастіан Ґлень.

Як повідомлялося, інцидент стався 19 листопада увечері. На українського студента здійснено напад перед одним із гуртожитків Краківської політехніки.

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Поліцейські під контролем прокуратури усю ніч працювали над виявленням слідів, прослуховуючи свідків і переглядаючи відео з камер спостереження.

У середу, 20 листопада, було затримали двох 19-річних українців, які працюють у Польщі, підозрюваних у нападі, а згодом і 21-річного українця, який підвіз їх на місце інциденту.

Слідчі встановлюватимуть мотиви, якими керувалися затримані. Ймовірно, у п’ятницю вони почують звинувачення.

Поранений 21-літній студент з ножовими ранами спини та сідниць знаходиться в одній з краківських лікарень. Його стан – стабільний.