У Польщі серйозно поранили ножем українського студента
Укрінформ
У польському Кракові цього вівторка вночі на українського студента здійснено напад, внаслідок якого той зазнав серйозних поранень.
Про це повідомляє RMF24.
«У Кракові у вівторок близько півночі стався напад з ножем на 20-річного громадянина України, який навчається у місті. Чоловіка сильно вдарили ножем у спину. У нього також є поранення сідниць», - йдеться в повідомленні.
Цей напад стався перед одним із гуртожитків Краківської політехніки.
Екстрені служби на місце події викликали перехожі.
Постраждалого студента із серйозними пораненнями доправили до лікарні. Польські медіа наголошують, що він перебував під впливом алкоголю.
У зв'язку з нападом затримали 19-річного та 20-річного українців. Вони обоє мали при собі ножі.