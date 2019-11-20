У Польщі серйозно поранили ножем українського студента

У польському Кракові цього вівторка вночі на українського студента здійснено напад, внаслідок якого той зазнав серйозних поранень.

Про це повідомляє RMF24.

«У Кракові у вівторок близько півночі стався напад з ножем на 20-річного громадянина України, який навчається у місті. Чоловіка сильно вдарили ножем у спину. У нього також є поранення сідниць», - йдеться в повідомленні.

Цей напад стався перед одним із гуртожитків Краківської політехніки.

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Екстрені служби на місце події викликали перехожі.

Постраждалого студента із серйозними пораненнями доправили до лікарні. Польські медіа наголошують, що він перебував під впливом алкоголю.

У зв'язку з нападом затримали 19-річного та 20-річного українців. Вони обоє мали при собі ножі.