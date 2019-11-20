У Німеччині під час лекції в клініці вбили сина експрезидента
Як повідомляє DW, Фрітц фон Вайцзеккер був головою відділення внутрішньої медицини приватної берлінської клініки, розташованої біля Шарлоттенбургского палацу.
Він читав доповідь у своїй клініці перед 20 слухачами, коли на нього напав чоловік, який знаходився серед глядачів, і завдав ножове поранення. В результаті 59-річний лікар помер.
Arzt in Charlottenburg ermordet— Nacht Floh (@BZ_NachtFloh) November 19, 2019
Fritz von #Weizsäcker in Schlosspark-Klinik erstochen. https://t.co/CvIfZ9eeLq @bzberlin @BILD_Berlin @J_Schilde @BZcat030 @TomSchreiberMdA @GdPHauptstadt @Djeron7 @GdP_Dir4 @Majonnchen @nfskiberlin @max_langner @4_strauchi @DPolGBerlin @UPol_eV pic.twitter.com/LvjrSXyQaP
Повідомляється також, що в результаті нападу серйозні травми отримав один зі слухачів лекції, який намагався захистити фон Вайцзеккера. З важким пораненням його госпіталізували.
Поліції вдалося затримати підозрюваного. Його мотиви поки невідомі.