Мінцифри шукає "обличчя" демо-версії електронних водійських прав

Міністерство цифрової трансформації шукає бажаючих стати обличчям демо-версії електронних водійських посвідчень.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

"Бажаєте стати обличчям цифрової держави? Найближчим часом ми проведемо презентацію мобільного додатку Дія. Ми шукаємо людину, чиє обличчя буде розміщено на демо-версії електронних водійських посвідчень", - написав Федоров.

Він зауважив, що охочим необхідно прикріпити у коментарі до його посту своє фото.

"Наша команда вибере переможця з 10 лідерів. Нам потрібно знайти людину до 14.00 найближчої суботи", - додав Федоров.

Віцепрем'єр-міністр також зауважив, що переможця упізнаватимуть мільйони людей, які зацікавляться додатком “Дія”.

Як повідомлялося, у жовтні Кабінет міністрів ініціював експеримент щодо впровадження електронних водійських посвідчень та техпаспортів, що стануть першими послугами "Держави у смартфоні". Тоді ж в уряді анонсували, що одним з перших елементів «держави в смартфоні» буде запровадження онлайн-сервісів державних послуг для водіїв у тестовому режимі. Також зазначалося, що рамках проєкту «Дія» запрацює мобільний додаток з цими послугами. Відтак абсолютно всі водії зможуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти. Потім планується зробити доступним сервіс, при якому і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт в додатку.