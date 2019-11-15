Е-правами зможуть скористатися лише чверть водіїв — Федоров

В Єдиному державному реєстрі МВС міститься 10 млн водійських прав, але фотографії є лише у 2,5 млн водіїв, що отримали права після 2013 року. За умовами користування електронними правами, наразі лише ці водії зможуть скористатися такими документами.

Про це написав у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"В Єдиному держреєстрі МВС — 10 млн водійських прав, а фото є лише у 2,5 млн водіїв. В чому складнощі? Коли водій зупиняється для перевірки документів, виявляється, що база даних не містить фотографій у правах, виданих до 2013 року", - написав Федоров.

За його словами, Мінцифра спільно зі спеціалістами мобільного додатку для водіїв "Дія" розробляє рішення, яке "дозволить спростити життя українцям, наповнити реєстр фото, що точно позитивно вплине на рівень безпеки".

"Або кожного дня багато тисяч людей гублять свої права. Ми плануємо у другому релізі зробити можливість заявити про це в додатку одним натиском та отримати новий документ поштою. До речі, у 2018 році загубили водійські посвідчення 108 000 людей", - зазначив Федоров.

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Нагадаємо, з листопада для українців доступні електронні водійські посвідчення і техпаспорти через мобільний додаток.

Однак щоб скористатися цим додатком, водій має переконатися, що у базі МВС є його відцифрована фотографія.

"Для того, щоб згенерувати електронне посвідчення водія, в наших базах даних повинна бути ваше електронне відцифроване зображення обличчя. Тож, якщо у людини радянське посвідчення водія, - на жаль, бо у вас немає актуального цифрового образу обличчя. Бо сервіс в першу чергу перевірятиме, чи є можливість згенерувати таке посвідчення водія", - розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.