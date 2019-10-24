Українці зможуть самостійно купувати номери на авто

Після ухвалення Верховною Радою змін до законодавства громадяни матимуть можливість самостійно купувати номерні знаки для транспортних засобів на підприємствах.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Після прийняття Верховною Радою змін до законодавства людина отримає технічний паспорт, але вона не буде отримувати номерний знак безпосередньо в державному органі. З технічним паспортом буде можливість піти на те підприємство, яке здійснює виготовлення номерних знаків, і придбати собі номерний знак, який відповідає зареєстрованому транспортному засобу в будь-якому підприємстві будь-якої форми власності, головне — щоб це відповідало державному стандарту”, - сказав Гончаров.

За його словами, так буде значно простіше і зручніше для людини, оскільки вона зможе вибрати не той номерний знак, який є в наявності в певному територіальному сервісному центрі, а той, який ще не зайнятий і не встановлений на інші транспортні засоби.

“Тобто, відкривається величезна можливість для вибору того, що ти можеш собі почепити на транспортний засіб. Не буде ситуації, коли “вибачте, номерних знаків вашого регіону нема”, або “вибачте, у нас оскарження процедури закупівлі, і ми зараз обмежені у номерних знаках”, - додав Гончаров.

Заступник міністра підкреслив, що так буде зручно і для громадян, і для держави, оскільки держава не буде витрачати кошти, щоб придбати ці номерні знаки, транспортувати їх по території України, зберігати їх в сервісних центрах.

“Ми вважаємо, що це дійсно ситуація “win-win”, коли виграє громадянин і виграє держава, і виграє бізнес, оскільки завдяки цьому відкривається величезне вікно можливостей для невеликих і середніх підприємств займатися безпосередньо виготовленням номерних знаків. Головна вимога — такі номерні знаки повинні відповідати державному стандарту України” - підкреслив Гончаров.

Як повідомлялося, 23 жовтня Кабмін України прийняв постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу і підтримав проєкт закону про спрощення процесу присвоєння та видачі номерних знаків.