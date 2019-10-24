Українцям роз’яснили, як "закачати" у смартфон водійські права і техпаспорт

Українці зможуть створювати і використовувати електронні водійські посвідчення і техпаспорти через мобільний додаток в листопаді.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Електронні посвідчення водія і електронні техпаспорти - в листопаді", - сказав Гончаров.

За його словами, через відповідний додаток - "Дія", який розробляється Мінцифрою, за участю, в тому числі і МВС, можна буде сформувати електронний образ кожного з цих документів, завантажити їх собі на телефон, і при зупинці транспортного засобу поліцейським пред'являти не пластикове посвідчення, які продовжують залишатися чинними, а їх електронний відповідник.

"З урахуванням того, що живемо у час сучасних технологій, ми спільно з Міністерством цифрової трансформації вирішили, що такі можливості можна запровадити і в частині ідентифікації водія, і в частині права керування транспортним засобом", - уточнив Гончаров.

За його словами, реєстрація буде дуже простою: все можна зробити онлайн, не виходячи з дому.

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"Єдине, що зауважу: для того, щоб згенерувати електронне посвідчення водія, в наших базах даних повинна бути ваше електронне відцифроване зображення обличчя. Тож, якщо у людини радянське посвідчення водія, - на жаль, бо у вас немає актуального цифрового образу обличчя. Бо сервіс в першу чергу перевірятиме, чи є можливість згенерувати таке посвідчення водія", - пояснив заступник міністра.

Водночас він зауважив, що такі електронні посвідчення будуть чинними лише в Україні. Якщо людина збирається подорожувати до Європи, треба буде брати з собою пластикове посвідчення, інакше можуть бути проблеми з представниками влади інших країн.

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"Це не буде виключно електронне посвідчення водія, це буде доповнення до вже виданого посвідчення водія. Це є електронним витягом з реєстру", - поінформував Гончаров.

Він уточнив, що користування електронними посвідченнями буде добровільним, і впровадження цього не коштуватимє державі жодної гривні.