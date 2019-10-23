В Україні запустять експеримент з електронними водійськими правами

Кабінет міністрів ініціює експеримент щодо впровадження електронних водійських посвідчень та техпаспортів, що стануть першими послугами "Держави у смартфоні"

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Електронні посвідчення водія, техпаспорт та багато іншого. Сьогодні уряд ухвалив низку рішень, які дозволять запустити такі онлайн послуги вже незабаром. Це експериментальний проєкт, надалі буде розширювати перелік цифрових послуг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одними з перших елементів «держави в смартфоні» буде запровадження онлайн-сервісів державних послуг для водіїв у тестовому режимі. Вже незабаром у рамках проєкту «Дія» запрацює мобільний додаток з цими послугами. Відтак абсолютно всі водії зможуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти. Це на першому етапі. Потім планується зробити доступним сервіс, при якому і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт в додатку.

«Ми в уряді хочемо, щоб державна система працювала для людей. Не заважала, а полегшувала життя українцям...Наша мета до 2024 року усі послуги перевести в онлайн», — прокоментував Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Крім того, уряд ухвалив законопроєкт, який дозволить замовляти номери на авто через інтернет у будь-якого виробника.

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"Як це працює зараз: при реєстрації транспортних засобів громадянин міг обрати номерний знак винятково з переліку тих, які були в сервісному центрі. Вигравали від цього корупціонери, які “допомагали” обрати “гарний” номер, а також великі монополісти — виробники номерів. З ухваленням проєкту це зміниться, при реєстрації транспортного засобу людина буде отримувати свідоцтво про його реєстрацію із обраним номерним знаком. Після зможе замовляти у будь-якого виробника потрібний номер", - пояснюють в Кабміні і додають, що головна вимога — відповідність номерного знаку державному стандарту.

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook повідомив, що Кабмін ухвалив постанову про проведення експерименту щодо впровадження електронних водійських посвідчень та техпаспортів (в першій версії — тільки якщо ви власник авто).

"Отож чекайте на мобільний додаток Дія, у який ви зможете завантажити електронні документи. Все в розробці. Рухаємось за планом. Невдовзі можна буде їздити без пластику. Щоб ви розуміли, тільки цього року штрафів за забутий документ було більше ніж на 71 млн грн (160 000+ водіїв). У минулому штрафів на 80+ млн", - зауважив Федоров.

Віце-прем'єр-міністр також написав, що вважає цей сервіс максимально людиноцентричним.