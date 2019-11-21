На Алеї Героїв Небесної сотні розпочали поминальний молебень

До Дня гідності та свободи у Києві розпочався поминальний молебень в Екуменічному храмі архістратига Михаїла та українських Новомучеників.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, наразі біля храму зібрались більше 100 людей і вони продовжують підходити. Священник, звертаючись до присутніх наголосив, що на місці молебеню була захищена наша гідність великою ціною.

Цьогоріч всі заходи до Дня гідності та свободи відбуваються під гаслом "Вільні творити майбутнє», а Національний музей Революції Гідності разом із партнерами підготували виставки, показ фільмів, інсталяції, презентації книжок і відеороликів, лекції.

Зокрема, киянам та гостям столиці пропонують екскурсійні програми експозицією "Назустріч Свободі" в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану та "Місцями Революції Гідності" у центральній частині Києва. Крім того, відбудеться відкриття нового виставкового простору просто неба на місці будівництва музею, демонстрація тематичних відео в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану.

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У КМДА також з 14 до 17 години пройде мистецький захід «Київ незламний». Надвечір у каплиці на алеї Героїв Небесної сотні в Києві відбудеться молитва за Небесну сотню із запаленням свічок а також аналогічні заходи відбудуться в інших містах України та світу. Крім того, о 18.00 на Майдані у Києві відбудеться віче, щоб продемонструвати єдність українців.