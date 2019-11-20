Рада може змінити допустимі показники забруднення повітря

Рада може змінити допустимі показники забруднення повітря

Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроєкт №2296 “Про внесення змін до законодавства щодо запобігання негативному впливу на здоров’я громадян забруднення повітря”.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров’я населення, №2296”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, законопроєктом передбачено зниження рівня забруднення атмосферного повітря, рівнів шуму в містах України, запобігання захворюваності населення, зниження рівнів його смертності та підвищення тривалості життя шляхом запровадження часового обмеження руху великовагових транспортних засобів територією міст, чисельність населення яких перевищує 250 тис. осіб.

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В Інформуправлінні Апарату ВР також зауважують, що законопроєкт №2296 пропонує доповнити ряд законів положеннями про недопущення перевищення рівнів шуму під час руху автомобільного транспорту в населених пунктах, а також щодо необхідності розробки програм оздоровлення атмосферного повітря і комплексних заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря та покращення стану здоров’я населення у разі перевищення державних медико-санітарних нормативів та/або нормативів екологічної безпеки на відповідній території.

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