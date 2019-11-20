Верховний Суд визнав законним видворення Саакашвілі з України

Верховний Суд визнав законним видворення 12 лютого 2018 року колишнього голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі з України до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу Михеїла Саакашвілі у справі за його позовом до адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Міністерства внутрішніх справ України стосовно визнання незаконними та скасування рішення та вчинення дій щодо реадмісії позивача до Республіки Польща”. - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Верховний Суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, якими Саакашвілі відмовлено у позовних вимогах.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Рішення прийнято під час судового засідання 19 листопада 2019 року. Повний текст Постанови буде виготовлено протягом п’яти днів.

Як повідомлялося, українського громадянства Саакашвілі набув у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року пішов у відставку, а 26 липня 2017 року Президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

10 вересня 2017 року Саакашвілі прорвався в Україну з території Польщі, не пройшовши прикордонний контроль з українського боку.

12 лютого 2018 року його депортували на територію Польщі.

28 травня 2019 року Президент Володимир Зеленський повернув громадянство України Михеїлу Саакашвілі шляхом внесення змін до указу Порошенка.