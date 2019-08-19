Експертиза підтвердила, що розмова Курченка і Саакашвілі не змонтована - Луценко

Експертиза підтвердила, що розмова українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка і експрезидента Грузії, ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі незмонтована.

Про це у інтерв'ю Цензор.нет повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"... Якщо про Саакашвілі, у мене є для вас новина. Буквально минулого тижня ГПУ отримала зрештою експертизу, яка підтверджує, що розмова Курченка і Саакашвілі, яка носить ознаки державної зради, є незмонтованою, а голоси відповідають голосам Курченка і Саакашвілі", - зазначив Луценко.

За його словами, цю експертизу робив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ) Мін’юсту.

На запитання, чи думає він, що це матиме продовження після того, як Саакашвілі повернувся в Україну указом президента Володимира Зеленського, Луценко зазначив, що це не впливало на справу, і все упиралося саме в експертизу.

"Вона закінчена. Значить, слідчі СБУ і прокурор ГПУ будуть іти далі", - уточнив генпрокурор.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський указом № 329/2019 повернув громадянство України експрезиденту Грузії та колишньому голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі шляхом внесення змін до указу експрезидента Петра Порошенка.

Український паспорт Саакашвілі отримав у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року пішов у відставку, а вже 26 липня 2017 року президент Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

У 2017 році генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організовані Саакашвілі протести під будівлею Верховної Ради було профінансовано соратниками експрезидента Віктора Януковича. Луценко назвав, у тому числі, ім'я олігарха Сергія Курченка і оприлюднив аудіозапис, де соратник Саакашвілі розмовляє з довіреною особою олігарха. Ексголова Одеської ОДА назвав ці звинувачення "фейком".

У кінці грудня 2017 року правоохоронці підтвердили автентичність голосів на зафіксованих розмовах між Михеїлом Саакашвілі і Сергієм Курченком.