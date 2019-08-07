"Чекаю на вас у Лондоні": Гонтарева не приїде в Україну на допит у справі Курченка

Екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарева не приїде в Україну на призначений на 12 серпня допит у кримінальній справі щодо бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це вона заявила у коментарі Р9

«Я ніякого стосунку до цієї справи не маю, навіть поруч не проходила. Я вже їм [ГПУ — Ред.] повідомила, що працюю і живу в Лондоні, тому вони знають мою адресу і можуть надсилати мені всі позови або приїхати до мене в Лондон... Чекаю їх у Лондоні, якщо вони хочуть мене побачити», — сказала Гонатарева, додавши, що повістку на допит ще не отримала.

Гонтареву викликають на допит у справі Курченка вже втретє в цьому році. Крім неї, ГПУ повторно викликала на допит ще і співзасновника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка, власника приватної газодобувної компанії Burisma Миколу Злочевського та екс-заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова.

Перед виборами прокурор Костянтин Кулик, який веде «справу Курченка», вже розсилав фігурантам порядку, але зробив це «неналежним чином», а підозри оформив із порушеннями. Тоді Гонтарева звинуватила ГПУ у спробі дискредитувати реформи фінансового сектору і натякнула, що не збирається для допиту повертатися в Україну з Лондона, де вона живе і викладає.

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До цього на допит Генпрокуратура викликала також екс-мера Києва Леоніда Черновецького і його сина Степана, народного депутата від «Опозиційного блоку» Євгена Бакуліна й екс-главу Адміністрації президента Бориса Ложкіна.