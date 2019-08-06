Підозри Гонтаревій і Філатову підписали у ГПУ

Заступник генерального прокурора Сергій Кізь підписав підозри ексголові Національного банку Валерій Гонтаревій і колишньому заступнику глави Адміністрації Президента Олексію Філатову у справі ІСU.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

“Кізь вбачає достатність доказів, зібраних групою Кулика (прокурора Костянтина Кулика - ред.). Відтак підозру отримає людина, яка безпосередньо ставила свій підпис на документах брокерського характеру, пан Стеценко, заступник групи ІСU, пані Гонтарева як керівник ІСU і пан Філатов як адвокат, який обслуговував цю оборудку", - сказав він.

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За словами генпрокурора, брокерська фірма ІСU була задіяна в оборудці між Аграрним фондом та "Брокбізнесбанком", який належав олігарху Сергію Курченку. Як наслідок, були розкрадені кошти Аграрного фонду.

Як повідомлялося, ГПУ викликала на 12 серпня для допиту колишнього голову Національного банку Валерію Гонтареву як підозрювану у кримінальній справі, яка порушена 31 січня 2013 року за ч.2 ст.256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ та участі в інших процесуальних та слідчих діях.

Раніше Гонтарева заявляла, що живе у столиці Великої Британії, де працює у Лондонській школі економіки, і готова там зустрітися з представниками прокуратури та надати свідчення.