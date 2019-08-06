ГПУ викликає Гонтареву на допит

Генеральна прокуратура викликає на допит колишнього голову Національного банку Валерію Гонтареву.

Відповідна повістка опублікована на сайті відомства.

Зазначається, що Гонтаревій необхідно з’явитися 12 серпня о 13 год. 13 хв. до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Костянтина Кулика на вулицю Різницьку, 13/15 для допиту як підозрюваної у кримінальній справі, яка порушена 31 січня 2013 року за ч.2 ст.256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ та участі в інших процесуальних та слідчих діях.

Раніше Гонтарева заявляла, що живе у столиці Великої Британії, де працює у Лондонській школі економіки, і готова там зустрітися з прокуратурою та надати всі свідчення.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня в ГПУ заявили про завершення розслідування справи щодо легалізації угрупованням Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що окрім Курченка про підозру повідомили 12 високопосадовцям, серед яких ексглава Адміністрації Президента Борис Ложкін, ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева та тодішній заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов. Проте у ГПУ спростували цю інформацію.

Утім, 22 квітня з'ясувалося, що на сайті ГПУ оприлюднені виклики Ложкіна, Філатова та Гонтаревої для вручення їм підозр і допиту.

За даними ГПУ, збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є бізнесмен з оточення режиму колишнього президента-утікача Віктора Януковича Сергій Курченко, сягають понад 14 мільярдів гривень.